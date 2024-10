Vicenza – Clandestino espulso e accompagnato al CPR dopo il furto di una bici e di uno smartphone

Era stato denunciato dalla Polizia di Stato di Vicenza per la ricettazione di una bicicletta e di uno smartphone rubati, di cui si era reso responsabile insieme ad un complice nella notte tra domenica e lunedì.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

https://whatsapp.com/channel/0029VamMqWZDzgTBs9e3Ko3c

Accompagnato in Questura a Vicenza, gli Agenti dell’Ufficio Immigrazione, nella mattinata di ieri, hanno approfondito la situazione relativa al suo soggiorno sul territorio nazionale, verificando la sua assoluta irregolarità, peraltro aggravata dalla commissione di numerosi reati di furto e ricettazione.

L’uomo, un cittadino tunisino di 35 anni, è stato quindi espulso ed accompagnato coattivamente con scorta della Polizia di Stato presso il Centro per Rimpatri di Trapani, dove attualmente si trova, in attesa di essere imbarcato su un volo aereo per il suo Paese di origine.

Era stato bloccato dalle Volanti della Questura in Via Pigafetta a Vicenza in seguito alla segnalazione di un furto di una bicicletta.