Vicenza: ciclista travolto in viale Mazzini, è grave

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 novembre, in viale Mazzini a Vicenza. Intorno alle 15:30, per cause ancora in fase di accertamento, una Fiat Panda ha investito un ciclista, che stava probabilmente attraversando sulle strisce dedicate a pedoni e biciclette nei pressi di una rotatoria.

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono intervenuti in pochi minuti un’ambulanza e un’automedica del Suem 118. Il ciclista, gravemente ferito, è stato stabilizzato dai sanitari e trasportato in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Le indagini sull’incidente sono condotte dalla Polizia Locale e dalla Polstrada, presenti sul luogo per ricostruire la dinamica dei fatti. Nel frattempo, il traffico lungo viale Mazzini è stato fortemente rallentato a causa dell’intervento di soccorso e dei rilievi.