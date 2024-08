VICENZA – Chiede l’elemosina importunando e minacciando clienti di un bar: denunciato

Intorno alle 21:40 di ieri sera, una pattuglia della Volante della Questura è intervenuta in Piazza Biade, a Vicenza, in risposta a una segnalazione riguardante un uomo che, dopo aver insistentemente chiesto l’elemosina con atteggiamenti particolarmente molesti a diversi avventori, aveva provocato il disappunto di alcuni clienti. All’invito dei dipendenti del bar di allontanarsi e smettere di infastidire i presenti, l’uomo ha reagito minacciando un cameriere, dichiarando che sarebbe tornato con un coltello per vendicarsi.

I poliziotti hanno rintracciato l’uomo poco distante dal bar, lo hanno identificato e condotto in Questura, dove è stato perquisito per verificare se fosse effettivamente in possesso di un coltello.

La perquisizione ha dato esito negativo.

Il responsabile, un cittadino marocchino nato nel 1969, è stato denunciato per minaccia aggravata.