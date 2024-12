Vicenza – Chiede il telefono per chiamare i familiari e poi sparisce. Fermato e trovato in possesso di coltello

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Verso le ore 12.20 di ieri, gli Agenti della Polizia di Stato in servizio di “Volante” della Questura, sono intervenuti a Vicenza, in Viale Verona, dove un uomo riferiva di essere stato avvicinato da un giovane, il quale, con un artificio, gli aveva chiesto di prestargli il telefono per chiamare dei familiari, ma, subito dopo, se ne era impossessato, allontanandosi rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto, gli Agenti acquisivano una dettagliata descrizione dell’autore del fatto e del telefono e diramavano le ricerche del presunto responsabile.

Dopo circa mezzora, un uomo corrispondente alla descrizione – peraltro conosciuto agli Agenti per i numerosi precedenti penali e/o di polizia a suo carico – veniva rintracciato in Viale Trento. I Poliziotti decidevano di controllarlo e recuperavano, all’interno della tasca della sua giacca, un telefono cellulare perfettamente corrispondente alla descrizione in precedenza fornita. Nel corso della perquisizione personale, in un’altra tasca, veniva rivenuto un coltello a serramanico di 12 centimetri.

Accompagnato in Questura ed identificato per B.A.F. cittadino italiano del 2003, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere.

Il coltello è stato sequestrato, mentre il telefono è stato restituito al legittimo proprietario.