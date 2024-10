Vicenza – C’è Abilmente: zona Ovest completamente intasata

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Pesanti disagi al traffico stamane (giovedì 17 ottobre) nella zona Ovest di Vicenza. Lunghe code si sono formate all’uscita del casello di Vicenza Ovest, in viale degli Scaligeri e nelle strade della zona Ovest afferenti la Fiera. La causa è l’inizio della Fiera Abilmente (dal 17 al 20 ottobre) che tradizionalmente attira migliaia di visitatori. Situazione critica anche in via del Sole, via del Lavoro e viale della Scienza.