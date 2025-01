Vicenza – Bretella dell’Albera: un mese di lavori per la realizzazione delle aiuole spartitraffico, modifiche alla viabilità

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Lunedì 27 gennaio prenderanno il via i lavori per la realizzazione, per conto di Anas, delle aiuole spartitraffico nelle tre nuove rotatorie realizzate per la bretella dell’Albera al confine tra il Comune di Vicenza e quello di Costabissara.

L’intervento comporterà il restringimento temporaneo di strada del Pasubio e strada di Costabissara in corrispondenza delle tre rotatorie dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 17. Sarà comunque garantita l’ordinaria viabilità, con possibili rallentamenti.

I lavori hanno una durata prevista di 30 giorni e termineranno comunque non oltre il 28 febbraio.