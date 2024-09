Vicenza – Beve costoso champagne ‘gratis’ in una nota gastronomia del centro: denunciato

Ieri, intorno alle 18:30, una pattuglia della Volante della Questura è intervenuta in una rinomata gastronomia del centro storico di Vicenza, dopo che il proprietario aveva segnalato la presenza di un individuo che, nei giorni precedenti, aveva sottratto alcuni prodotti alimentari senza pagare.

All’arrivo dei poliziotti, l’uomo si era già allontanato, probabilmente insospettito dall’atteggiamento del proprietario, il quale aveva notato qualcosa di sospetto.

Gli agenti, insieme al titolare del negozio, hanno effettuato una perlustrazione all’interno dell’esercizio e visionato le immagini del sistema di videosorveglianza. Da queste si è potuto verificare che l’uomo, prima di essere scoperto, si era nascosto tra gli scaffali e aveva consumato sul posto quattro bottiglie di champagne pregiato, per un valore complessivo di quasi 600 euro.

Grazie alle immagini, gli agenti hanno identificato l’autore del furto: un noto mendicante di origine marocchina, presente da alcuni mesi a Vicenza e già destinatario di un Foglio di Via Obbligatorio.

L’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto e per la violazione del Foglio di Via. Sono in corso ricerche attive per rintracciarlo.