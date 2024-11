Vicenza – Autista SVT aggredito in stazione, Giovine: “Inaccettabile, serve intervento risolutivo”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un autista SVT è stato aggredito stamane nella sala d’attesa della stazione degli autobus di Vicenza. L’aggressione ha riacceso i riflettori sulla criticità della sicurezza nel trasporto pubblico. A denunciare la situazione è il deputato di Fratelli d’Italia, Silvio Giovine, che ha espresso solidarietà alla vittima e sottolineato la gravità di episodi ormai ricorrenti.

Giovine ha evidenziato che gli autisti di SVT non sono nuovi a episodi di violenza o intimidazione. “Non si tratta di casi isolati: i lavoratori riferiscono aggressioni o intimidazioni anche nei parcheggi aziendali, dove i senzatetto si nascondono tra i bus o vi entrano per dormire. In alcune circostanze si è arrivati alla violenza fisica nelle prime ore del mattino o in tarda serata”.

“I nostri consiglieri provinciali – scrive Giovine – si faranno portavoce di questa emergenza chiedendo misure concrete e immediate per garantire la sicurezza nei trasporti pubblici e nelle stazioni. Sarà indispensabile rafforzare i controllo nei parcheggi e nelle aree più a rischio, implementare sistemi di videosorveglianza adeguati e agire con fermezza per affrontare il problema delle persone senza fissa dimora che, in alcuni casi, rappresentano un serio pericolo. Come Fratelli d’Italia – conclude – continueremo ad impegnarci a tutti i livelli affinché il diritto a vivere e lavorare in serenità e sicurezza venga tutelato” conclude il deputato.