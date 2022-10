VICENZA – Attivisti del Bocciodromo No-TAV occupano municipio – Rucco: “Nessun dialogo con chi non rispetta principi democratici”

(foto: dalla pagina Fecabook del Bocciodromo di Vicenza)

All’indomani dell’occupazione della sede del municipio in corso Palladio da parte di alcuni attivisti del centro sociale “Bocciodromo” di Vicenza per circa 4 ore, interviene il primo cittadino.

“Nessun dialogo con chi non rispetta i principi democratici – fa sapere il sindaco Francesco Rucco – per cui non è mia intenzione prendere in considerazione le loro istanze. Ho chiesto, invece, al Prefetto la convocazione di un comitato per l’ordine e la sicurezza per la disamina di questo episodio e per fare in modo che non si ripeta più.

Nel frattempo sto continuando ad incontrare pubblicamente i cittadini interessati dal progetto del treno AC/AV fornendo loro tutte le informazioni che vengono richieste”.

Ieri il post su Facebook del Bocciodromo che documentava l’occupazione. Ecco il testo

“Oggi martedì 18 ottobre, attivist* No Tav si sono incatenat* all’interno del comune di Vicenza per chiedere un consiglio straordinario sul progetto Tav. Una protesta clamorosa nei confronti dell’amministrazione comunale che ha negato la possibilità di un confronto democratico. L’iniziativa durerà ad oltranza per avere risposte chiare ed immediate! Un presidio di solidarietà si sta formando fuori dal comune. Invitiamo tutt* a raggiungerci!”