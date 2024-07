VICENZA – Attenzione: nel weekend chiuso tratto di tangenziale Sud da Vicenza Est a Torri

Dal 12 al 15 luglio, entrambe le carreggiate della tangenziale Sud di Vicenza, da Vicenza Est a Torri di Quartesolo, saranno chiuse per il rifacimento della pavimentazione. In particolare, la chiusura riguarderà il tratto dal Km 7+300 al Km 9+700 in entrambe le direzioni, dalle 21 di venerdì 12 luglio fino alle 6 di lunedì 15 luglio.

I viaggiatori provenienti da Vicenza Ovest e diretti a Torri di Quartesolo dovranno uscire al casello di Vicenza Est. Coloro che provengono da Torri di Quartesolo e sono diretti a Vicenza Ovest non potranno accedere alla tangenziale Sud di Vicenza. Le deviazioni saranno opportunamente segnalate sul posto per garantire una viabilità alternativa.