Vicenza – Attenzione: falsi avvisi di V-Reti nella cassetta della posta

V-Reti segnala che, nei giorni scorsi, in alcuni edifici del quartiere di San Francesco di Vicenza, tra via Vigna e via Mugna, sono stati distribuiti da ignoti avvisi contraffatti nelle cassette delle lettere. Questi avvisi, riportanti l’intestazione V-Reti, informano falsamente di interventi di interruzione elettrica dovuti alla sostituzione dei contatori previsti per il 27 luglio 2024. Tali lavori, come già comunicato agli interessati, sono stati eseguiti il 7 luglio 2024.

Non è previsto, pertanto, alcun intervento nel quartiere da parte di V-Reti o di ditte incaricate.

V-Reti è all’opera per diffondere un controavviso e ha già provveduto a segnalare alle Autorità competenti per l’individuazione dei responsabili e per i relativi provvedimenti.