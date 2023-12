VICENZA – Arrivano 800 ragazze per la Volley Christmas Cup

Sarà una festa della pallavolo sotto le luci di Natale la prima edizione della Volley Christmas Cup – Trofeo Volksbank, organizzata da Vicenza Volley e Unione Sportiva Torri con il patrocinio dei Comuni di Vicenza, Torri di Quartesolo, Camisano Vicentino, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Montegalda, Longare e della Provincia di Vicenza, del Coni e della Fipav, il sostegno di VolksBank, l’aiuto di Fondazione San Bortolo e degli Alpini della Sezione Vicenza.

L’iniziativa, in programma dal 27 al 29 dicembre, è stata presentata questa mattina a Palazzo Trissino. Erano presenti l’assessore allo sport del Comune di Vicenza Leone Zilio, il sindaco di Torri di Quartesolo Diego Marchioro, i rappresentanti delle società sportive organizzatrici Andrea Ostuzzi (presidente Vicenza Volley) e Dario Tagliabue (direttore sportivo US Torri), il delegato Fipav Andrea Bonetto, i rappresentanti del main sponsor Volksbank, Stefano Bertacco e Andrea Garbin, e della Fondazione San Bortolo, Franco Scanagatta.

La Volley Christmas Cup coinvolgerà 42 squadre femminili under 13, 14 e 16 e quasi 800 atlete in arrivo da tutto il Veneto e oltre, che si affronteranno in tre diversi tornei, nelle palestre messe a disposizione dalle amministrazioni comunali coinvolte, fino alle finali del 29 dicembre nei palazzetti dello sport di Vicenza e di Torri.

«Vicenza accoglie con entusiasmo le giovani atlete, gli allenatori, i dirigenti sportivi e le famiglie accompagnatrici che partecipano al 1° torneo Volley Christmas Cup – Trofeo Volksbank – ha dichiarato l’assessore allo sport Leone Zilio – nella certezza che questa iniziativa costituisca prima di tutto un’occasione di condivisione e di festa. Invitiamo tutti gli ospiti del torneo, ed in particolare le giovani atlete, ad approfittare di queste giornate per scoprire Vicenza e le tante iniziative che propone per le festività natalizie, tra cui la mostra evento in Basilica palladiana: uno splendido quadro di Caravaggio che dialoga con due opere degli artisti Van Dyck e Sassolino».