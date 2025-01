Vicenza – Arrestato per spaccio: 36enne condannato a lavori di pubblica utilità

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Nei giorni scorsi, i militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.) di Vicenza, con il supporto di una volante della Polizia di Stato, hanno arrestato un uomo di 36 anni, originario della Sierra Leone, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine nelle vicinanze del parco pubblico Campo Marzo, un’area che le forze dell’ordine monitorano costantemente per prevenire fenomeni di degrado urbano e garantire la sicurezza dei cittadini.

Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di otto involucri di cellophane contenenti marijuana per un peso di 29,95 grammi, oltre a 2,61 grammi di hashish. È stata rinvenuta anche una somma in contante di 50 euro, ritenuta il provento dell’attività di spaccio.

Il 36enne, con precedenti specifici, è stato arrestato e trasferito presso le camere di sicurezza della Tenenza di Dueville (VI), in attesa del rito direttissimo. Successivamente, a seguito della convalida dell’arresto, l’uomo ha patteggiato una pena di sei mesi di reclusione e una multa di 1.000 euro. La pena è stata sospesa e sostituita con lavori di pubblica utilità a favore della collettività. La sostanza stupefacente è stata confiscata, mentre il denaro rinvenuto è stato restituito.