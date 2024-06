VICENZA – Arrestato 18enne libico a capo di una gang: aggredì e rapinò un 47enne in centro

La sera del 24 giugno 2024, i Carabinieri della Stazione di Vicenza hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Vicenza su richiesta della Procura Berica nei confronti di N.Y., un cittadino libico diciottenne, regolarmente residente in città.

Il giovane è accusato di rapina aggravata e lesioni personali, reati commessi nella notte del 27 aprile 2024 in Corso Palladio. In qualità di capo di un gruppo di coetanei, ha aggredito un cittadino bangladese di quarantasette anni che, intorno alle 3:00, stava rientrando a casa dopo aver lavorato fino a tardi in un locale del centro. La vittima ha subito un pugno in faccia che gli ha causato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

Le indagini, avviate immediatamente, sono iniziate la notte stessa della rapina con l’intervento tempestivo di una pattuglia della Sezione Radiomobile che ha raccolto le prime informazioni sul luogo. I successivi accertamenti, inclusa l’acquisizione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza comunale, sono stati fondamentali per documentare la violenza dell’aggressione e identificare i soggetti coinvolti.

La denuncia e gli approfondimenti investigativi condotti dalla Stazione dei Carabinieri, culminati con il deferimento all’Autorità Giudiziaria, hanno rivelato che il giovane aveva già diversi precedenti penali per reati, anche violenti.