Vicenza – Anziano chiama in banca per fare un bonifico, ma il cassiere si accorge della truffa in corso

Verso le ore 12.00 di ieri, gli Agenti della Polizia di Stato della Questura di Vicenza sono intervenuti presso un istituto di credito del centro storico, allertati da un cassiere insospettito dalla richiesta di un cliente.

Un uomo di 83 anni, mentre era al telefono con una donna sconosciuta, stava cercando di effettuare un bonifico di circa 1.000 euro seguendo le istruzioni fornite in viva voce dalla stessa. Preoccupato dalla situazione anomala, il cassiere ha immediatamente contattato il 113, temendo che il cliente potesse essere vittima di un raggiro.

All’arrivo degli agenti, la donna, accortasi della loro presenza, ha interrotto la telefonata e non ha più risposto ai tentativi di ricontatto. Interpellato, l’anziano ha spiegato di non conoscere la donna di persona, ma che questa gli aveva chiesto denaro per risolvere presunti problemi personali, promettendo di incontrarlo per ringraziarlo e offrirgli compagnia.

Grazie alla segnalazione tempestiva del cassiere e all’intervento della Polizia, è stato possibile impedire la consumazione di una potenziale truffa.

Le indagini sono ora in corso per fare luce sull’identità della donna e su eventuali responsabilità penali.