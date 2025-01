Vicenza – Antisemiti vandalizzano la fontana dei bambini. Possamai: “Gesto da condannare”.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

«Colorare le acque della Fontana di Contrà Garibaldi di rosso – le parole del sindaco Giacomo Possamai -, nel giorno in cui l’Italia e Vicenza ricordano la Giornata della Memoria e le atrocità del nazifascismo, non è solo il grave gesto di chi vuole attirare l’attenzione deturpando il patrimonio della città ma rappresenta il tentativo di minare e mettere in discussione i valori fondanti di questa giornata. Un gesto da condannare senza sé e senza ma, che ci serve per ribadire l’importanza di tenere viva la Memoria e ribadire il nostro impegno perché ciò che è accaduto non si possa più ripetere. Ci sono delle indagini in corso sia da parte della Questura che delle altre autorità preposte: l’obiettivo resta quello di individuare quanto prima chi si è macchiato di questo vile atto per capirne le ragioni e dimostrare che i nostri sistemi di sicurezza funzionano e non lasciano impunito chi si macchia di questi gesti».

Nell’arco della giornata, grazie al pronto intervento di AMCPS, l’acqua della fontana è stata ripristinata nel suo colore originario e al momento non risultano danni al monumento.