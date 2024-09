Vicenza – Agente aggredito in carcere: 23° episodio dall’inizio dell’anno

Un nuovo episodio di aggressione ai danni di un agente della polizia penitenziaria si è verificato nel carcere di Vicenza, il 23º dall’inizio dell’anno. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, quando un detenuto con difficoltà di adattamento ha aggredito violentemente un operatore senza un motivo apparente.

La vittima è stata trasportata all’ospedale di Vicenza per accertamenti, a causa delle lesioni subite.

Il sindacato Uspp del Triveneto ha espresso preoccupazione in una nota, evidenziando come le frequenti aggressioni aggravino la situazione del già ridotto organico della polizia penitenziaria, che fatica a garantire la sicurezza all’interno del carcere. Il sindacato ha elogiato il personale per il sacrificio, nonostante turni pesanti e ore di lavoro non retribuite.