Vicenza – Abbandona la bici ed entra in un negozio per disfarsi della droga: denunciato 30enne

Inseguito dalla Polizia, si nasconde in un negozio e tenta di disfarsi della droga: denunciato un 30enne

Nel pomeriggio del 26 dicembre, intorno alle 15:30, un equipaggio della Polizia di Stato in servizio di pattuglia in Viale Verona ha notato un uomo in bicicletta che, alla vista degli agenti, ha cercato di allontanarsi rapidamente. Insospettiti dal comportamento, i poliziotti hanno tentato di fermarlo, ma l’uomo ha abbandonato la bicicletta e si è mescolato tra la folla, entrando in un negozio di Corso Santi Felice e Fortunato.

Una volta all’interno del negozio, l’uomo ha cercato di liberarsi di due involucri di cellophane, occultandoli dietro a dei barattoli di pomodoro. Gli agenti, tuttavia, lo hanno prontamente intercettato e fermato. Recuperati gli involucri, si è accertato che contenevano circa 6,5 grammi di marijuana.

La successiva perquisizione personale ha portato al ritrovamento di altri cinque involucri della stessa sostanza, per un totale di 39 grammi, nascosti nella tasca della giacca. Inoltre, nelle tasche dei pantaloni, sono stati rinvenuti 415 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Il materiale, composto da droga e denaro, è stato posto sotto sequestro. L’uomo, identificato come E. S., cittadino nigeriano di 30 anni, è stato accompagnato in Questura e denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.