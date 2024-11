Vicenza – 3000 alberi da Alì per il Bosco del Quarelo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Due grandi obiettivi si intrecciano per dar vita ad altrettanti polmoni verdi per la città di Vicenza. Il primo è quello di migliorare la qualità della vita in città, contribuendo al benessere delle persone che la vivono, e migliorandone l’aspetto con l’arrivo di un bosco di 580 nuovi alberi in via Divisione Julia, ad un passo dal centro storico di Vicenza. Il secondo obiettivo è quello di aumentare i boschi anche nella zona periurbana, arricchendo l’area del Bosco del Quarelo con la donazione di altri 2378 alberi: un’area questa già frequentata da camminatori e ciclisti che percorrono l’anello che passa per il parco Retrone e l’attuale Bosco Quarelo (imboschimento che risale al 2005 ad opera del Comune di Vicenza).

Per celebrare la Festa dell’Albero, sabato 23 novembre alle ore 11.00 Alì supermercati, WOWnature e il Comune di Vicenza danno appuntamento alla cittadinanza per la messa a dimora dei nuovi alberi destinati alla riforestazione e all’ampliamento del bosco del Quarelo.

«Invitiamo i cittadini a partecipare numerosi sabato 23 novembre alla messa a dimora dei nuovi alberi al Bosco del Quarelo. Gli interventi sul verde contribuiscono a migliorare la vita nei nostri quartieri: ogni albero piantato rappresenta infatti un passo ulteriore verso una Vicenza più sostenibile. Ringraziamo quindi Alì supermercati e WOWnature per questa importante iniziativa che porterà in città un numero significativo di nuove piante. Una collaborazione, questa, tra pubblico e privato che rappresenta uno strumento fondamentale per incrementare la presenza arborea e migliorare la qualità della vita in città», dichiarano il sindaco Giacomo Possamai e l’assessore all’ambiente Sara Baldinato.

«La generazione di questi due nuovi boschi urbani riflette il nostro impegno verso l’ambiente: desideriamo prenderci cura delle comunità presenti nel territorio che ci ospita anche grazie alla messa a dimora di alberi. Dal 2010 abbiamo avviato una maratona green che ci ha consentito di donare, insieme ai nostri clienti, oltre 53.000 alberi al nostro territorio. E siamo felici quest’anno di celebrare la Festa dell’albero nella città di Vicenza con e per i suoi abitanti», dichiara Gianni Canella, Presidente di Alì S.p.A.

«Il progetto di ampliamento di Bosco del Quarelo è stato concepito seguendo le migliori pratiche tecnico-scientifiche e con un’attenzione particolare al contesto locale. L’impianto dei nuovi alberi è solo il primo passo, un momento significativo e di grande soddisfazione, ma i lavori continueranno: prevediamo cinque anni di manutenzione costante, durante i quali verranno eseguite irrigazioni di soccorso, rimozione delle erbacce e sfalci meccanizzati lungo i filari per garantire che le piante si stabiliscano e crescano in salute», afferma Alessio Brandolese, dottore forestale di WOWnature.

Programma impianto Bosco del Quarelo

Il programma della mattinata del 23 novembre prevede il ritrovo alle ore 11.00 al punto di ingresso e parcheggio di Bosco del Quarelo (Via Ponte del Quarelo, Vicenza), con introduzione al progetto e saluti istituzionali, seguiti dall’impianto dei nuovi alberi con gli esperti forestali di WOWnature. A conclusione dell’evento, dalle 12.30 alle 13.00, sarà possibile partecipare ad una passeggiata didattica, in collaborazione con WWF Vicenza – Padova, alla scoperta del Bosco del Quarelo, avendo la percezione di come gli alberi appena piantati, che espandono il bosco già esistente, diventeranno tra circa 15 anni.

I nuovi polmoni verdi di Vicenza ospiteranno oltre 20 specie diverse di alberi e arbusti autoctoni propri della nostra Pianura Padana, tra cui: quercia, carpino, frassino, olmo, acero, con particolare attenzione alla selezione di specie mellifere, a salvaguardia delle api e degli altri insetti impollinatori come il tiglio, il biancospino, il prugnolo, il corniolo e il nocciolo.

La creazione del nuovo polmone verde è affidata a WOWnature, iniziativa di Etifor, Società Benefit e spin-off dell’Università di Padova.

Per partecipare attivamente all’evento, sarà sufficiente confermare la propria presenza compilando il modulo di iscrizione online bit.ly/BoscoQuarelo e portare con sé la voglia di passare una giornata all’aria aperta, dei guanti e delle calzature adeguate.

L’animazione per i più piccini e i gadget per tutti i partecipanti, saranno offerti da Alì Supermercati.

Il progetto

La creazione dei due nuovi Boschi porterà benefici concreti nella vita dei vicentini. Gli alberi, crescendo, assorbiranno CO2 mitigando il cambiamento climatico, e miglioreranno la qualità dell’aria trattenendo gli inquinanti atmosferici come il PM10 e il PM2.5. Durante la stagione estiva, diventeranno una zona d’ombra e attraverso il processo di traspirazione contribuiranno a ridurre le temperature locali e gli effetti negativi causati dalle ondate di calore. In aggiunta, i nuovi alberi miglioreranno l’infiltrazione d’acqua nel terreno e fungeranno da barriera per ridurre l’inquinamento acustico generato dal traffico delle strade adiacenti.

Le specie di alberi selezionate andranno a ricreare un ambiente che favorirà l’aumento di biodiversità, ovvero la varietà della flora e della fauna. Gli alberi saranno il rifugio e la fonte di nutrimento per animali selvatici e insetti, compresi gli impollinatori come api e farfalle. Il ripristino di questo habitat naturale aiuterà inoltre a ricostruire l’ecosistema locale, favorendo la diversità biologica che è fondamentale per la resilienza dell’ambiente.