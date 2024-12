Vicenza – 27enne ubriaco prende per i capelli la madre, poi ferisce con calci alle gambe i poliziotti: arrestato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Ieri sera, verso le 23:00, gli agenti della Polizia di Stato in servizio di “Volante” sono intervenuti in un’abitazione di Corso Santi Felice e Fortunato, a Vicenza, a seguito di una segnalazione di una lite in corso. Sul posto, una donna e il suo compagno hanno riferito che il figlio, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, pretendeva di consumare bevande alcoliche nonostante il suo stato. Al rifiuto della madre, il giovane, un cittadino italiano del 1997, ha aggredito la donna, tirandole con forza i capelli.

All’arrivo degli agenti, il giovane si presentava in evidente stato di ebbrezza alcolica e ha immediatamente opposto resistenza fisica. Quando gli agenti gli hanno chiesto di fornire i documenti per l’identificazione, il giovane ha reagito con violenza, strattonando e colpendo gli agenti con ripetuti calci alle gambe. La situazione è degenerata al punto che gli agenti sono stati costretti a utilizzare lo spray al peperoncino per immobilizzarlo.

Il giovane è stato arrestato per violenza a pubblico ufficiale e trasportato in Questura. Durante la colluttazione, gli agenti intervenuti hanno subito contusioni alle gambe, con prognosi di 10 giorni. Le indagini proseguono per determinare ulteriori sviluppi.