Vicenza – 27enne fermato e arrestato in stazione per truffa e sostituzione di persona

Gli agenti della Polizia di Stato in servizio alla Sezione Polizia Ferroviaria di Vicenza hanno arrestato, nella stazione berica, un ventiseienne di origine ucraina, poiché ricercato per l’esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura presso il Tribunale di La Spezia per i reati di truffa aggravata e sostituzione di persona.

Il giovane, residente nel comune di Vicenza e pluripregiudicato, è stato rintracciato e fermato nel primo pomeriggio di ieri, nel corso di un servizio mirato di controllo sugli arrivi a bordo treno provenienti dalla provincia, grazie alla segnalazione giunta qualche ora prima dalla Squadra Mobile della Questura di Vicenza.

A seguito di accertamenti, è emerso a suo carico un provvedimento da eseguire, emesso appena una settimana fa, che ne dispone la reclusione per un periodo di quattro mesi.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Vicenza.