Vicenza – 25enne segue in auto l’ex fidanzata, cerca di aprirle lo sportello, poi tenta di investire un poliziotto e fugge: arrestato a Lapio

Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 21 novembre, un intervento della Polizia di Stato si è trasformato in un inseguimento ad alta tensione, conclusosi con l’arresto di un giovane per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti della Questura di Vicenza sono intervenuti in zona Ponte Alto dopo la segnalazione di una giovane donna che, spaventata, aveva richiesto aiuto temendo per la propria incolumità durante un acceso diverbio con il fidanzato, identificato come D.C.M., 25 anni. Questi l’aveva seguita e aveva tentato di aprirle lo sportello dell’auto.

All’arrivo delle pattuglie, l’uomo è salito a bordo della propria auto tentando di fuggire. Nel tentativo, ha speronato un’auto della Polizia e cercato di investire un agente che era sceso dal mezzo. È seguito un lungo e pericoloso inseguimento lungo la tangenziale sud di Vicenza, durante il quale D.C.M. ha urtato altre auto, sia di servizio che private, creando scompiglio tra gli utenti della strada.

La fuga si è conclusa in località Lapio, nel comune di Arcugnano, dove il giovane è stato bloccato dagli agenti della Squadra Mobile e della Sezione Volanti.

D.C.M. è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate e trasferito presso la Casa Circondariale di Vicenza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’episodio sottolinea l’importanza dei controlli sul territorio disposti dal Questore di Vicenza per garantire la sicurezza pubblica. Fortunatamente, nonostante i danni subiti dai mezzi e la pericolosità dell’inseguimento, nessun agente ha riportato gravi conseguenze.