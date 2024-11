Vicenza – 20enne precipita da un terrazzo e muore: indagini in corso

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Un giovane di 20 anni è stato trovato agonizzante nel cortile del suo condominio in zona Riviera Berica, a Vicenza, dopo essere uscito in terrazzo per fumare. La notizia è riportata nell’edizione odierna del Giornale di Vicenza. La dinamica del tragico evento, avvenuto domenica pomeriggio, resta ancora incerta: si indaga su una caduta accidentale o un gesto volontario, anche se quest’ultima ipotesi è stata esclusa dalla famiglia. Dopo l’allarme dato dalla madre, che ha trovato il figlio steso a terra, i sanitari del 118 sono intervenuti e hanno trasportato il giovane all’ospedale San Bortolo, dove è deceduto poco dopo. La questura ha effettuato rilievi e raccolto testimonianze, mentre la procura potrebbe aprire un’inchiesta per approfondire le circostanze del dramma.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI