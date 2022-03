VICENTINO – Vende gasolio a prezzo gonfiato: multato benzinaio

Faceva pagare il gasolio ad un prezzo superiore rispetto a quello esposto, da 2,509 a 2,749 euro al litro, danneggiando così eventuali automobilisti distratti approfittando della loro buona fede. Il gestore di un distributore di carburante in via Europa, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti irregolarità, un pakistano di 39 anni, è stato sanzionato ai sensi del Codice di tutela dei consumatori e dovrà pagare 1.032 euro. L’importo potrebbe però lievitare fino a 25mila euro a discrezione dell’Autorità competente. La polizia locale dei Castelli sta inoltre verificando l’eventuale ipotesi di violazione per tentata truffa.

“Raccomandiamo di prestare grande attenzione perché in questo periodo difficile, segnato da pesanti rincari su tutti i fronti, qualcuno potrebbe purtroppo anche pensare di trarne vantaggio personale”, dice il comandante della Polizia locale dei Castelli, Alessandro Rigolon, i cui uomini sono impegnati anche nei controlli dei distributori di carburanti del territorio, per sventare abusi di questo tipo.