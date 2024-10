Vicentino – Va a rubare e lascia tracce di sangue: arrestato grazie all’analisi del DNA

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Grazie ai rilievi tecnico-scientifici eseguiti durante un sopralluogo in seguito a un furto in un’abitazione nei pressi di Breganze, è stato identificato l’autore del reato. L’analisi delle tracce di sangue rinvenute sul posto è stata determinante per individuare il responsabile. Il furto, avvenuto sei mesi prima, aveva coinvolto il furto di diversi oggetti in oro appartenenti ai proprietari.

Durante l’ispezione, i Carabinieri della Stazione locale avevano notato tracce ematiche nei pressi dell’infisso forzato per entrare in casa. Queste tracce sono state prelevate e poi analizzate con l’assistenza del Reparto Investigazioni Scientifiche di Parma; il DNA estratto ha rivelato una corrispondenza con quello di un cittadino albanese di 32 anni, già conosciuto dalle Forze dell’Ordine per reati simili.

L’uomo è stato deferito alla Procura di Vicenza, che ha richiesto e ottenuto dal GIP un provvedimento cautelare di custodia in carcere. I Carabinieri della Stazione di Breganze hanno quindi rintracciato e trasferito il soggetto presso la casa circondariale di Vicenza.