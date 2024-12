Vicentino – Uomo trovato morto in uno scantinato: indagato l’amico

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La morte di John Frigo, 57 anni, trovato privo di vita nello scantinato del suo condominio a Schio, in provincia di Vicenza, è al centro di un’indagine che lascia aperti molti interrogativi. Il corpo dell’uomo è stato rinvenuto nella serata di venerdì 27 dicembre, intorno alle 18, dai carabinieri e dal personale sanitario, chiamati da un amico che si trovava con lui al momento del decesso. Questo amico è ora indagato per il reato di morte come conseguenza di altro delitto.

Le indagini in corso

Dalle prime ricostruzioni, la morte di Frigo non sembra dovuta a cause naturali. Alcuni elementi osservati durante il sopralluogo delle forze dell’ordine suggeriscono che il decesso possa essere avvenuto a causa di un’overdose. Sarà comunque l’autopsia, che il sostituto procuratore intende disporre nelle prossime ore, a confermare o smentire questa ipotesi. Nel frattempo, il corpo è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale di Santorso, in attesa di ulteriori accertamenti.

L’amico indagato

L’amico di Frigo, privo di precedenti penali, è stato denunciato con il sospetto di aver fornito o reso disponibile la dose di droga che potrebbe aver causato la morte. L’uomo è stato assistito da un avvocato e sarà interrogato nei prossimi giorni. Frigo, noto alle forze dell’ordine per precedenti legati al consumo di sostanze stupefacenti, potrebbe aver assunto una dose letale, ma gli inquirenti non escludono ulteriori sviluppi.

L’indagine prosegue per fare luce su tutti i dettagli della vicenda.