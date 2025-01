Vicentino – 32enne morto dissanguato: arrestata la fidanzata

Aggiornamento mercoledì 8 gennaio

La Procura di Vicenza ha avviato un’indagine per omicidio in relazione alla morte di Kelly Egbon, 32enne di origine nigeriana, trovato senza vita nel suo appartamento in piazzetta Garibaldi a Schio. La causa del decesso sarebbe una ferita da taglio profonda a una coscia, che ha reciso l’arteria femorale, provocando una fatale emorragia. La fidanzata Eloubele Queen, di 36 anni, è stata arrestata.

A dare l’allarme è stata proprio la donna, anche lei di origine nigeriana, che ha raccontato agli inquirenti che Egbon sarebbe caduto su un tavolo di cristallo durante una lite avvenuta intorno alle 23.30. Tuttavia, la versione fornita dalla donna presenta alcune incongruenze rispetto alle evidenze raccolte sul luogo del delitto, alimentando i sospetti degli investigatori.

La fidanzata è stata arrestata e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli inquirenti stanno approfondendo le dinamiche dell’accaduto per ricostruire con esattezza i fatti e stabilire eventuali responsabilità.

La scorsa notte i carabinieri di Schio sono intervenuti in un’abitazione del centro cittadino, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di Egbon Kelly, un 32enne di origini nigeriane residente a Schio.

L’attività investigativa è attualmente in corso ed è coordinata dal magistrato di turno della Procura della Repubblica di Vicenza, che ha raggiunto il luogo del ritrovamento insieme al medico legale. Secondo le prime indiscrezioni, il giovane sarebbe morto dopo una violenta lite, durante la quale è stato raggiunto da un fendente all’arteria femorale.

La salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’Ospedale Alto Vicentino di Santorso, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per ulteriori accertamenti.