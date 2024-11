Vicentino – Trovano bancomat smarrito da un ragazzo e prelevano a raffica: denunciati

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Nel mese di ottobre, un giovane di Schio si è recato agli uffici del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino, denunciando lo smarrimento del proprio portamonete, all’interno del quale si trovava anche un bancomat. Il giovane ha raccontato di essersi accorto della perdita solo dopo aver ricevuto sul cellulare notifiche di addebito per acquisti effettuati in un negozio del centro storico di Schio. Incrociando le informazioni fornite dal denunciante con le immagini delle telecamere di videosorveglianza e i registri acquisti del negozio, gli Agenti sono riusciti a identificare l’autore dell’uso illecito del bancomat: un trentacinquenne nordafricano irregolare in Italia, che, in concorso con un italiano di 61 anni, aveva effettuato diversi acquisti in rapida successione tramite contactless, sfruttando la mancanza di necessità del PIN, fino a quando il proprietario della carta non è riuscito a bloccarla.

Determinanti per risolvere il caso sono stati sia l’attivazione degli avvisi di pagamento sul cellulare da parte della vittima sia il tempestivo blocco della carta. Il rapido intervento della Polizia Locale, grazie anche alla profonda conoscenza del territorio e all’utilizzo dei numerosi impianti di videosorveglianza installati dall’Amministrazione Comunale, ha permesso di identificare i colpevoli e di deferirli alla Procura della Repubblica di Vicenza.