Vicentino – Tre ubriachi alla guida, uno fa un incidente. Tutti denunciati

Schio (VI): Controlli dei Carabinieri finalizzati alla prevenzione delle stragi del sabato sera.

Tre persone denunce in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Nell’ambito del potenziamento dei servizi di controllo del territorio, negli ultimi giorni sono state

deferite in stato di libertà tre persone per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Nel dettaglio:

Compagnia di Schio hanno proceduto di un’autovettura il cui conducente, un 51enne del luogo, è risultato positivo all’accertamento alcoltest, con tasso alcolemico superiore alla norma; a Malo invece, in orario serale, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Piovene

Rocchette, intervenuta in un sinistro stradale autonomo senza feriti con fuoriuscita stradale, sottoponevano all’accertamento alcoltest il conducente, un 33enne del luogo, risultato positivo; a Torrebelvicino, in orario notturno, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Valli del

Pasubio (VI) ha proceduto al controllo di un’autovettura, il cui conducente, un 28enne di

Schio, è risultato positivo all’accertamento alcoltest;

Per tutti i conducenti è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di

Vicenza per l’ipotesi di reato guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche, nonché il ritiro della

patente di guida per i successivi provvedimenti di sospensione che saranno adottati dalla Prefettura

di Vicenza.