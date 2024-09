Vicentino – Tiene armi da guerra in casa: arrestato 38enne

Nel pomeriggio di giovedì scorso, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Schio hanno arrestato un cittadino moldavo di 38 anni, residente nella zona di Schio, con l’accusa di detenzione di armi da guerra e comuni da sparo.

Durante un’attività investigativa, i militari si sono recati presso l’abitazione del sospettato, avendo il fondato timore che potesse detenere armi illegalmente. Decidendo di procedere con una perquisizione, l’uomo ha spontaneamente consegnato le armi che custodiva in casa: un Moschetto automatico Beretta mod. 38, arma da guerra priva di munizioni, e una pistola Beretta mod. 1934, calibro 9, con proiettili. Le armi e le munizioni sono state immediatamente sequestrate.

Conclusa la perquisizione, il 38enne è stato condotto presso il Comando Compagnia di via Maraschin per il fotosegnalamento. Al termine delle operazioni di polizia giudiziaria, è stato dichiarato in stato di arresto. Dopo aver informato il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Vicenza, l’uomo è stato rilasciato in attesa dell’udienza di convalida.