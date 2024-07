VICENTINO – Spaccio al parco: arrestato 17enne con 35 dosi di droga

Alle ore 20:35 di giovedì 4 luglio 2024, una pattuglia della Polizia Locale di Thiene, rispondendo alle segnalazioni dei cittadini e alle specifiche richieste dell’Amministrazione comunale, ha effettuato un controllo di routine nell’area verde del Parco “A. Moro”. All’arrivo dell’auto di servizio, cinque giovani hanno tentato di fuggire, dirigendosi verso via Marconi.

Gli agenti hanno inseguito i giovani, riuscendo a intercettarli in via Dell’Eva. Qui hanno notato uno dei ragazzi che, entrato nel cortile di un’abitazione, ha nascosto un sacchetto sotto del ghiaino. Un agente ha prontamente recuperato il sacchetto, trovandovi 11 involucri di hashish, del peso complessivo di circa 16 grammi, e 15 euro in contanti.

Dei cinque giovani, quattro sono stati identificati e rilasciati poiché minorenni. Il ragazzo che aveva cercato di nascondere il sacchetto, un 17enne residente nel Thienese, è stato portato agli uffici del comando di via Rasa per ulteriori accertamenti e successivamente affidato ai genitori. La perquisizione personale ha rivelato altri 24 involucri di hashish, del peso complessivo di circa 18 grammi, 80 euro in contanti e un bilancino elettronico di precisione.

La droga, il bilancino e un totale di 95 euro, ritenuti provento dello spaccio, sono stati sequestrati. Il minorenne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.