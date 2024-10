Vicentino – Scoperto laboratorio a tre piani per la coltivazione della marijuana (video)

Nelle scorse ore, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza, nell’ambito di un’operazione antidroga condotta nell’Alto Vicentino, hanno individuato e sequestrato una cascina di tre piani nei pressi di Monte di Malo (VI), utilizzata come laboratorio per la coltivazione, essiccazione e confezionamento di marijuana.

Le indagini, avviate grazie a informazioni raccolte dagli investigatori della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Vicenza, si sono concentrate su un ventottenne di origine albanese. Il giovane era stato notato da alcuni cittadini per il suo continuo via vai presso la cascina, apparentemente abbandonata. Attraverso servizi mirati di osservazione e pedinamento, i finanzieri hanno confermato che il sospettato si recava frequentemente alla cascina, anche di notte, utilizzando un furgone con il quale, in una circostanza, è stato visto scaricare sacchi di terriccio e taniche di concime.

A seguito di questi sospetti, i militari hanno deciso di intervenire, ispezionando la cascina. All’interno, hanno scoperto tre piani completamente adibiti alla coltivazione e produzione di marijuana, con modifiche strutturali appositamente realizzate per facilitare tali attività. Erano stati installati un complesso sistema di ventilazione, umidificazione, irrigazione e illuminazione, alimentati da impianti elettrici rudimentali e pericolosi, privi di adeguate misure di sicurezza.

Durante l’operazione, i militari hanno sequestrato 103 piante di marijuana in vaso, per un peso complessivo di oltre 60 kg, 30 kg di marijuana essiccata e 94 germogli, portando il totale della sostanza sequestrata a circa 90 kg. Sono stati inoltre sequestrati due smartphone in uso all’indagato e la cascina, di proprietà dello stesso cittadino albanese, è stata sottoposta a sequestro preventivo.

Vista la flagranza del reato di produzione, coltivazione e spaccio di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, il ventottenne, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale San Pio X di Vicenza, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Vicenza.

L’operazione rientra nel dispositivo antidroga “PIAZZE PULITE”, mirato a contrastare lo spaccio di stupefacenti nei luoghi maggiormente frequentati dai giovani della provincia. Le attività di controllo proseguiranno nei prossimi mesi, anche grazie alle segnalazioni continue da parte dei cittadini, attraverso il numero di pubblica utilità “117”.