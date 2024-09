Vicentino – Scontro violento auto-moto: grave un uomo

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 settembre, intorno alle 16, si è verificato un grave incidente stradale in via Summano, a Montecchio Precalcino. Un violento impatto ha coinvolto una moto e un’automobile, lasciando il motociclista gravemente ferito.

La Polizia Locale Nordest Vicentino è giunta prontamente sul luogo dell’incidente per avviare i rilievi necessari e chiarire le cause dello scontro, ancora in fase di accertamento. I soccorritori del Suem 118 hanno prestato immediata assistenza al motociclista ferito, che è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Le indagini sono attualmente in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.