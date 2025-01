Vicentino – Scontro tra auto: una finisce quasi dentro un kebab, due feriti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Thiene, 23 gennaio 2025 – Attimi di paura questa mattina intorno alle 8:45 in via Dante a Thiene, dove un violento incidente tra due auto ha rischiato di provocare conseguenze ben più gravi. Una delle vetture coinvolte, infatti, è finita a pochi metri dall’ingresso di un kebab.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia Locale Nordest Vicentino, F.T., 63enne di Chiuppano, alla guida di una Fiat Punto proveniente da via Carlo del Prete, avrebbe effettuato una manovra per immettersi in via Dante, entrando però in collisione con una Mercedes condotta da L.B., 48enne residente a Thiene, che percorreva regolarmente via Dante in direzione della stazione ferroviaria.

L’impatto è stato violento e ha causato il ferimento di due persone: il conducente di uno dei veicoli e la passeggera dell’altro. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso per le cure necessarie.

Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale, che si sono occupate dei rilievi e della regolazione del traffico. L’incidente ha provocato disagi alla viabilità nella zona, soprattutto per l’orario di punta. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento.