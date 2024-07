VICENTINO – Scontro frontale fra scuolabus e auto: donna finisce in ospedale

Incidente lunedì pomeriggio alle 15.30 in via Bruni a Recoaro. Per cause in corso di accertamento, una donna di 60 anni residente a Recoaro, alla guida di una Volkswagen Polo, ha perso il controllo del mezzo e si è scontrata frontalmente con uno scuolabus carico di alunni. Fortunatamente i bambini e l’autista dello scuolabus sono rimasti illesi, mentre la donna è stata portata in ospedale per accertamenti. Si ipotizza che abbia perso il controllo dell’auto a causa di un malore. Sul posto i sanitari del Suem e la Polizia Locale del Consorzio Valle Agno per i rilievi.