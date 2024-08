VICENTINO – Scontro auto-moto: 41enne in ospedale

Piovene Rocchette, mercoledì 28 agosto, ore 07:30. Un uomo di 47 anni di Isola Vicentina, alla guida di una BMW, stava percorrendo via Thiene in direzione Schio. All’incrocio con via Pilastri, per cause ancora in fase di accertamento, ha urtato con la fiancata destra della sua auto un motociclo Fantom 250, condotto da un uomo di 41 anni di Valdagno, che procedeva nella stessa direzione. L’impatto ha fatto perdere il controllo del mezzo al motociclista, che è caduto sull’asfalto. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha trasportato il motociclista all’ospedale di Santorso in codice giallo. La Polizia Locale Alto Vicentino ha eseguito i rilievi dell’incidente e gestito il traffico.