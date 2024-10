Vicentino – Sbanda con l’auto e finisce contro un furgone: due feriti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Chiuppano, giovedì 24 ottobre, ore 12:00 – Un grave incidente stradale si è verificato in via Ponte dei Granatieri. M.I., 47 anni, residente della zona, stava guidando una Renault Megane Scenic in direzione Asiago, quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del veicolo. Giunto in prossimità di una curva a sinistra, prima del ponte, l’auto ha sbandato invadendo parzialmente l’altra corsia e scontrandosi frontalmente con un furgone, condotto da M.F., che proveniva nel senso opposto.

L’impatto è stato violento e la vettura è rimbalzata contro il guard-rail opposto. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi dal personale del SUEM 118 e trasportati in codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Santorso.

I rilievi tecnici e la gestione del traffico, che ha subito rallentamenti per circa due ore, sono stati curati da due pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino.