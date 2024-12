Vicentino – Ruba bancomat da un’auto in sosta poi preleva: denunciato 19enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Una rapida e incisiva indagine degli agenti del Consorzio Polizia Locale Alto Vicentino ha portato all’identificazione e alla denuncia di un 19enne residente in provincia di Trento, responsabile di furto con scasso e utilizzo indebito di una carta di pagamento rubata.

Il caso ha avuto origine da una denuncia di furto con scasso su un’autovettura in sosta nella zona del centro studi di Schio. La vittima ha segnalato la sottrazione di una borsa contenente effetti personali, documenti e una carta di pagamento contactless.

Gli agenti, avvalendosi delle telecamere di videosorveglianza comunale, sono riusciti in breve tempo a individuare il veicolo utilizzato dal sospetto. Ulteriori indagini, condotte incrociando le immagini comunali con quelle di telecamere private installate presso esercizi della zona, hanno permesso di identificare il giovane, ripreso durante l’utilizzo illecito del bancomat rubato.

Nella serata dello stesso giorno, il 19enne è stato intercettato in zona S. Croce di Schio a bordo di un’auto. Dopo un breve inseguimento, il mezzo è stato bloccato in sicurezza e il giovane è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento.

A carico del ragazzo è stata proposta al Questore di Vicenza l’emissione di un foglio di via obbligatorio dal Comune di Schio per tre anni.

A distanza di una settimana dal furto, parte degli effetti personali trafugati sono stati recuperati e riconsegnati alla vittima. L’operazione ha evidenziato ancora una volta l’importanza della capillarità del sistema di videosorveglianza comunale e della tempestività delle segnalazioni da parte dei cittadini, unite alla professionalità degli agenti del Consorzio.