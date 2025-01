Vicentino – Distrutta abitazione: salvati dalle fiamme ristorante e alloggi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Aggiornamento Vigili del Fuoco. L’incendio ha colpito l’abitazione dei proprietari del ristorante mentre si sono salvati gli altri alloggi e il ristorante.

Giovedì 30 gennaio, poco dopo le 13:00, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio divampato in un’abitazione situata a fianco di un ristorante con camere per alloggio in via Pozza a Calvene (VI), il Calvenere. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente.

L’intervento ha visto l’arrivo dei vigili del fuoco di Schio, con rinforzi da Bassano e Vicenza, che hanno messo in campo due autopompe, tre autobotti e due moduli antincendio per un totale di 15 operatori. Le operazioni di spegnimento sono state complicate dalla strada stretta e tortuosa, che ha reso difficoltoso l’accesso ai mezzi pesanti. Nonostante ciò, le squadre sono riuscite a circoscrivere rapidamente le fiamme, evitando danni alla parte alloggiativa della struttura e al ristorante (che, contrariamente a quanto era stato riferito, sarebbe stato risparmiato dall’incendio). La presenza di diverse bombole di GPL all’interno, che hanno aumentato il rischio di esplosioni.

Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, che stanno conducendo gli accertamenti necessari per comprendere la dinamica dell’accaduto. Le operazioni di bonifica e spegnimento degli ultimi focolai sono ancora in corso.