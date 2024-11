Vicentino – Principio d’incendio in ditta d’imballaggi: i pompieri scongiurano il peggio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 5 di martedì 5 novembre in via Dalmastro, a Lugo di Vicenza (VI) per un principio d’incendio che ha coinvolto la flangia di una conduttura, all’esterno di un’azienda che produce imballaggi: nessuna persona ferita.

Le squadre dei vigili del fuoco accorse con un’autopompa, un’autobotte dal distaccamento di Schio e con l’autoscala della centrale della centrale di Vicenza hanno effettuato un sopralluogo e messo in sicurezza l’area.

L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 7:45.