Vicentino – Picchia la compagna: arrestato 47enne e messo ai domiciliari

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Valdastico, con il supporto della Stazione di Schio, hanno arrestato un 47enne per maltrattamenti in famiglia. Dopo una segnalazione al NUE112, una pattuglia è intervenuta presso un’abitazione di Schio, dove l’uomo, in stato di alterazione, aveva danneggiato la porta d’ingresso, alcuni oggetti e aggredito una donna con cui aveva una relazione.

L’immediata attività investigativa condotta dai carabinieri, consentiva di delineare in capo al

soggetto, già destinatario della misura di prevenzione dell’ammonimento, la sussistenza di condotte

maltrattanti in danno della donna, reiterate nel tempo.

Al termine degli accertamenti, l’uomo veniva dichiarato in stato di arresto per l’ipotesi di reato di

maltrattamenti in famiglia. La mattina di lunedì 4 novembre, nel corso dell’udienza di convalida, il

Giudice per Le Indagini Preliminari del Tribunale di Vicenza, su richiesta della Procura della

Repubblica, convalidava l’arresto ed applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari.