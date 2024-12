Vicentino – Non può avvicinarsi alla madre in seguito a maltrattamenti: arrestato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Schio hanno arrestato un uomo di 58 anni residente a Malo per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, misura disposta dal Tribunale di Vicenza in seguito a un’accusa di maltrattamenti in famiglia.

L’uomo era già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla madre, con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico per il monitoraggio dei suoi spostamenti. Tuttavia, nella mattinata del 20 dicembre, un allarme dal dispositivo di controllo ha segnalato la sua presenza nelle immediate vicinanze della persona offesa.

I Carabinieri, intervenuti prontamente, hanno individuato il 58enne mentre usciva dall’abitazione della madre. Colto in flagranza di reato, l’uomo è stato arrestato per violazione del provvedimento.

Sabato scorso, il Tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto su richiesta della Procura, applicando nei confronti dell’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.