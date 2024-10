Vicentino – Lite per un caminetto (e per il barbecue) in tribunale da 20 anni

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Dopo 20 anni, non si è ancora giunti a una soluzione definitiva in tribunale riguardo una disputa tra vicini per il fumo di un barbecue. La Corte di Cassazione ha infatti rinviato alla Corte d’Appello di Venezia la causa tra due famiglie di Tavernelle di Sovizzo, in provincia di Vicenza, come riportato dal Corriere del Veneto.

La vicenda risale al 2004, quando la famiglia Tonin ha portato in tribunale i vicini, lamentando che il fumo del loro barbecue, costruito troppo vicino al confine, arrecasse disturbo. Nel 2007, il tribunale di Vicenza ha respinto la richiesta di demolizione del caminetto, non ritenendolo una vera “costruzione” soggetta alle norme urbanistiche, ma ha comunque invitato i vicini, la famiglia Cozza-Monterisi, a ridurre il disagio.

La famiglia Tonin ha fatto appello, ma ha perso nuovamente nel 2019. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha accolto il loro ricorso, stabilendo che anche un caminetto deve essere considerato “costruzione”. Di conseguenza, ci sarà un nuovo processo in Appello per adeguare la sentenza a questo principio, riportando la questione nelle aule giudiziarie dopo vent’anni.