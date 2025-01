Vicentino – Investito sulla Provinciale: muore ciclista di Chiampo. Il sindaco: “Vicini alla famiglia”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un ciclista di 71 anni, residente a Chiampo, Luigi Belluzzi, ha perso la vita questa mattina, giovedì 30 gennaio, dopo essere stato investito da un’automobile lungo la Strada Provinciale 22, nei pressi di una pista ciclabile.

L’incidente si è verificato intorno alle 10:00, all’altezza di un passaggio pedonale. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava attraversando la strada quando è stato colpito in pieno da un veicolo in transito. L’automobilista, che probabilmente non si è accorto della sua presenza, non ha potuto evitare l’impatto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del Suem 118, ma purtroppo per il ciclista non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. L’uomo lascia la moglie e quattro figli.

Per i rilievi e la ricostruzione dell’accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che stanno vagliando la dinamica dell’incidente per chiarire eventuali responsabilità.

La comunità di Chiampo è scossa. Luigi era un amante dello sport, appassionato moltissimo di bici, ma anche sci da fondo e trekking.

“La notizia della tragica scomparsa di Luigi Belluzzi ci lascia sgomenti e profondamente addolorati”, dichiara il sindaco Filippo Negro. “In questo momento di grande dolore, l’intera comunità di Chiampo si stringe con affetto e vicinanza alla moglie Fiorenza storica insegnante delle nostre scuole primarie e e ai suoi quattro figli. Siamo vicini alla sua famiglia. Di fronte a tragedie come questa, diventa ancora più urgente riflettere sulla sicurezza stradale e sull’importanza di tutelare la vita di tutti coloro che quotidianamente percorrono le nostre strade, in bicicletta o a piedi. Confidiamo nel lavoro delle autorità competenti affinché sia fatta piena chiarezza sulla dinamica dell’incidente”.