Vicentino – Investe ciclista e scappa, poi si presenta al comando

Lunedì 4 novembre, intorno alle 07:45, un ciclista 41enne di Thiene, R.H., percorreva via Bassano del Grappa in direzione Breganze, a Sarcedo. All’altezza del civico 38, è stato colpito lateralmente da un’autovettura KIA, guidata da S.P., una donna di 37 anni del posto, che procedeva nella stessa direzione. L’urto ha sbalzato il ciclista in un fossato asciutto a lato della strada. La conducente, tuttavia, ha proseguito senza fermarsi. Successivamente, una persona di passaggio ha notato il ciclista, ancora confuso, nel fossato e ha allertato i soccorsi. Il personale del SUEM 118 è intervenuto, trasportandolo al Pronto Soccorso di Santorso, dove sono state riscontrate lesioni lievi.

Poco dopo, la conducente dell’auto si è presentata volontariamente alla stazione dei Carabinieri di Breganze, ammettendo il coinvolgimento nell’incidente. La Polizia Locale Nordest Vicentino è intervenuta sul posto per le rilevazioni e la gestione del traffico, mentre la conducente è stata affidata alle autorità competenti per il proseguimento dell’indagine.