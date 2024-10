Vicentino – Incendio in un’azienda di cromatura

THIENE, IN FIAMME UN QUADRO ELETTRICO IN UN’AZIENDA DI CROMATURA

Poco prima delle 6:00, di lunedì 28 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via della Meccanica a Thiene all’interno di un’azienda di cromatura per l’incendio di un quadro elettrico. Nessuna persona è rimasta ferita. Le squadre dei Vigili del Fuoco arrivate da Schio e Vicenza con un’autopompa e due autobotti e sette operatori, hanno prontamente spento le fiamme che hanno riguardato un quadro elettrico sezionale dell’azienda, evitando l’estensione dell’incendio ai macchinari. Danni da fumo all’impianto di aspirazione. Le operazioni dei Vigili del Fuoco sono terminate, dopo circa due ore con l’aereazione dei locali dell’azienda.