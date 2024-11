Vicentino – Il fosso diventa verde fluo: preoccupazione dei cittadini, ma c’è una spiegazione

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Curiosità e preoccupazione questa mattina a Costabissara, dove le acque di uno scolo lungo via Fornaci sono apparse tinte di un verde fluorescente. L’insolito fenomeno ha subito attirato l’attenzione dei cittadini, che hanno segnalato l’evento alla Polizia Locale.

Nessun allarme, però: come spiegato da un utente bene informato su Facebook (non è frequente) e da Viacqua, il colore dell’acqua è dovuto a un reagente (fluorescina, atossica e biodegradabile) utilizzato durante i controlli del corretto allacciamento delle condotte di acque bianche e nere nelle abitazioni di alcuni quartieri vicini. Da Viacqua ci fanno sapere che l’operazione era stata pianificata ed erano stati informati i Comuni interessati dai controlli (leggi sotto).

In questi giorni, infatti, gli addetti incaricati stanno effettuando verifiche tecniche per individuare eventuali anomalie, come l’allacciamento improprio di acque nere (provenienti da scarichi domestici) alla rete destinata alle acque bianche (acque meteoriche). La presenza del reagente nel fosso di via Dante, in aperta campagna, ha confermato un non corretto allacciamento interno: in quel punto dovrebbero confluire esclusivamente le acque piovane.

Le autorità competenti sono già state informate delle anomalie riscontrate e adotteranno i provvedimenti necessari per ripristinare la corretta gestione delle acque reflue. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni per garantire il rispetto delle normative e la tutela ambientale.

Intanto, la Polizia Locale rassicura: non vi sono rischi per la salute pubblica, poiché il reagente utilizzato è atossico e sicuro per l’ambiente.

I controlli di Viacqua dopo problemi emersi con le piogge

Viacqua ha avviato un’indagine per verificare il corretto collegamento degli scarichi fognari degli edifici nel centro di Costabissara. Nonostante la rete fognaria del Comune sia di tipo separato (acque nere e bianche), sono stati rilevati problemi come la presenza di reflui nei corsi d’acqua durante le piogge e fuoriuscite di liquami dai pozzetti delle acque nere.

Le indagini iniziali indicano che tali anomalie sono causate da errati allacciamenti delle utenze, con inversioni tra scarichi di acque bianche e nere, limitate al capoluogo del Comune.

Per risolvere il problema, Viacqua ha avviato una campagna di verifica che coinvolgerà circa 1.000 utenze, con sopralluoghi e ispezioni nelle abitazioni, da completare entro la fine del 2025. Gli operatori utilizzeranno strumenti come traccianti in polvere (fluorescina), atossici e biodegradabili, che potrebbero essere visibili anche nei corsi d’acqua dei Comuni a valle dell’area interessata.

