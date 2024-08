VICENTINO – Ha 10 conti correnti e 14 case: sequestro a imprenditore indiano per frode nel volantinaggio

Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo su delega della locale Procura della Repubblica. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Vicenza, mira alla confisca di beni e disponibilità finanziarie di tre indagati coinvolti in una frode fiscale mediante l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.

Il sequestro ha interessato somme di denaro su dieci conti correnti e 14 immobili situati nella provincia di Vicenza. Questo rappresenta l’epilogo delle indagini condotte dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Schio.

Le indagini si sono concentrate su un imprenditore indiano residente a Malo (VI), attorno al quale orbitavano numerose imprese nel settore del volantinaggio su strada. Attraverso accertamenti bancari, analisi documentali e attività di osservazione, i militari hanno scoperto un sofisticato schema di frode. L’imprenditore, tramite prestanome connazionali, gestiva due ditte individuali con strutture sovrapponibili, sia per organo di gestione che per operazioni commerciali.

La Frode

La prima impresa, caratterizzata come una “società cartiera” (senza presentazione di modelli dichiarativi e accumulo di debiti erariali), emetteva fatture per operazioni inesistenti per oltre 350.000 € a favore della seconda azienda prima di cessare l’attività.

Gli accertamenti hanno portato al deferimento dei titolari delle due ditte per i reati di emissione e utilizzo di fatture false e omessa dichiarazione, in concorso con l’imprenditore indiano quale amministratore di fatto di entrambe le società. Il GIP del Tribunale di Vicenza ha quindi disposto il sequestro preventivo delle imposte evase, per un totale di circa 300 mila €, portando al sequestro di disponibilità finanziarie su dieci conti correnti e 14 immobili riconducibili al principale indagato.