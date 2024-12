Vicentino – Gira in bici (in campagna) con mezzo chilo di droga: arrestato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Vicenza prosegue nella costante intensificazione della propria azione di contrasto ai traffici illeciti e di repressione delle condotte di traffico e consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope, attraverso l’impiego quotidiano di numerosi equipaggi operativi impiegati in tutta la provincia berica.

In tale contesto, nello scorso fine settimana, all’esito di preliminari investigazioni finalizzate alla mappatura del territorio e all’intercettazione di fenomenologie connesse al traffico di sostanze stupefacenti, i militari del Gruppo Vicenza hanno effettuato un intervento nel comune di Grisignano di Zocco, procedendo ad un controllo di polizia nei confronti di un soggetto italiano di origini romene, a bordo di una bicicletta a fari spenti, che percorreva le strade in prossimità delle campagne della frazione di Barbano.

Il controllo permetteva di trovare all’interno di uno zaino un’unica busta sottovuoto contenente oltre 235 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Pertanto, si procedeva, altresì, ad effettuare una perquisizione domiciliare, ex art. 103 D.P.R. n. 309/1990, con l’ausilio dell’unità cinofila RAY in forza al Gruppo Vicenza, presso l’appartamento nella disponibilità del soggetto, ove sono state rinvenute ulteriori 20 confezioni di diverse grandezze contenenti marijuana per un peso complessivo pari a circa 320 grammi.

In ragione degli elementi raccolti, il soggetto è stato arrestato in flagranza di reato per violazione dell’articolo 73 comma 1 del D.P.R. 309/1990 e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Le attività svolte dalla Guardia di Finanza di Vicenza testimoniano il costante impegno assicurato dal Corpo nella incessante opera di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, con l’impiego ordinario di equipaggi su strada nonché delle unità cinofile in forza al Gruppo di Vicenza.