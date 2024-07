VICENTINO – Fuoco in campagna: distrutta rotoimballatrice

Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di domenica 30 giugno per l’incendio di una rotoimballatrice, nei campi in zona di via Giotto, a Dueville (VI). Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Ad intervenire per spegnere le fiamme che avevano già iniziato a coinvolgere il campo agricolo, una squadra dei vigili del fuoco giunta dalla centrale di Vicenza. Evitata la propagazione del rogo ad una abitazione e ad un serbatoio di Gpl nelle vicinanze.

L’intervento dei vigili del fuoco è terminato dopo circa tre ore.